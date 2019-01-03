ميلان يهزم باريس سان جرمان في صفقة باكيتا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 08:17 مساء
لوكاس باكيتا

أعلن نادي ميلان، تسجيل البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب فلامنجو والمنضم إلى الروسونيري خلال سوق الانتقالات الشتوية، في سجلات الاتحاد الإيطالي.

وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو»، وعنها موقع «كووورة»، فإن ميلان سجل باكيتا، اليوم الخميس، في الاتحاد الإيطالي، لينضم بصفة رسمية لصفوفه، مشيرا إلى أن اللاعب سيبدأ تدريباته مع الفريق بداية من يوم 7 الشهر الجاري.

وأشار الموقع إلى أن باكيتا قد لا يكون مؤهلا للعب ضد يوفنتوس، يوم 16 من الشهر الجاري، في جدة بالسعودية، خلال مباراة كأس السوبر الإيطالي.

وانضم باكيتا إلى صفوف ميلان، في صفقة بلغت قميتها 35 مليون يورو، لينجح الروسونيري في خطف اللاعب صاحب الـ21 عامًا، والذي كان مطلوبًا من باريس سان جيرمان.
 

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