غوارديولا يضع ليفربول في مرتبة خيالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 07:43 مساء
بيب غوارديولا «يمين» يصافح بورغن كلوب (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن ليفربول هو الأفضل بين كل الفرق الكروية العالمية حاليا.

جاء ذلك قبل ساعات من المباراة المرتقبة التي ستجمع «السيتيزنز» و«الريدز» ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي لكرو القدم.

وتمكن مانشستر سيتي، من استرداد المركز الثاني في جدول الترتيب من نظيره توتنهام، عقب الفوز على ساوثهمبتون بنتيجة 3-1، وسقوط «السبيرز»، السبت، أمام وولفرهامبتون بنفس النتيجة، وفقاًا لـ«سكاي نيوز».

وأضاف غوارديولا: «على مانشستر سيتي أن يتقبل هذه الحقيقة، وأن ليفربول هو منافسه الرئيسي على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم».

وأضاف: «نحن لسنا سيئين، ولكن المشكلة هي أن الفريق الآخر المنافس رائع جدا. ليفربول ربما هو حاليا أفضل فريق في أوروبا أو العالم ويظهر بأفضل صورة ممكنة وشكل مميز في كل مبارياته».

وتابع: «عليك أن تقبل بقدرات ليفربول المدهشة هذا الموسم، كل ما يمكننا القيام به هو مواصلة القيام بعملنا، وخوض كل المباريات المتبقية بكل قوة، وبعد ذلك سنرى ما ستسير إليه الأمور».

ويتصدر ليفربول حاليا قمة جدول ترتيب البطولة برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويسعى السيتي للفوز في المباراة المقبلة لتقليص الفارق مع المتصدر ليفربول إلى 4 نقاط، وإشعال الصراع من جديد على قمة البريميرليغ، وفي حال نجح ليفربول في الفوز على مانشستر سيتي، سيعود الفارق من جديد في صدارة جدول الترتيب إلى 10 نقاط، لصالح «الريدز»، وهو ما يجعل الفريق مرشحا بقوة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، للمرة الأولى منذ عام 1990.

 

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