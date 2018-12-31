ديربيات ليبيا في السلة دون جمهور

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 31 ديسمبر 2018, 02:20 مساء
جانب من مباراة في الدوري الليبي لكرة السلة (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة مواعيد وأماكن الأسبوع الأول لمباريات الدوري الممتاز بالمجموعتين.
 
ويقام السبت المقبل بالصالة الكبرى بطرابلس مباراتان الأولى تجمع الوحدة مع الشباب، وتعقبها مواجهة بين المدينة واليرموك.
 
الأحد المقبل يشهد إقامة ثلاث مباريات بصالة زليتن، الأولى قمة الاتحاد والأهلي طرابلس وتقام دون حضور الجمهور، وبمجمع بنغازي تقام مباراتا الهلال مع خالد بن الوليد، وتعقبها مواجهة بين التحدي والمروج.

أما الثلاثاء فيشهد مجمع بنغازي كلاسيكو المدينة بين النصر والأهلي بنغازي دون حضور الجمهور أيضًا.

دوري السلة هذا الموسم يقام من مجموعتين وثلاث مراحل وتتأهل ثلاثة فرق من كل مجموعة للدور السداسي.

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