أفضل رياضي.. مودريتش يُتوّج بجائزة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 07:06 مساء
الكرواتي لوكا مودريتش يحمل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في باريس. (رويترز)

تُوّج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل رياضي في منطقة البلقان خلال 2018، اليوم الخميس، ليصبح ثاني لاعب كرة قدم يحصل على هذه الجائزة بعد البلغاري هريستو ستويتشكوف أفضل لاعب في أوروبا عام 1994.

وحصد مودريتش، الفائز بالكرة الذهبية، لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ناديه الإسباني ريال مدريد وساهم في تأهل كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، وحصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.

لوكا مودرتش يخطف الكرة الذهبية

وتفوق اللاعب البالغ عمره 33 عامًا، الذي حصل على 75 نقطة في النسخة 46 للاستفتاء الذي تنظمه وكالة الأنباء البلغارية، على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًا في التنس الذي حصد الجائزة ذاتها خمس مرات على التوالي بين عامي 2011 و2015.

واحتلت الرومانية سيمونا هاليب، التي أنهت العام في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس للموسم الثاني على التوالي، المركز الثالث في الاستفتاء الذي تنظمه وكالات الأنباء الرسمية في دول البلقان التسع.

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