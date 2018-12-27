الدوري الإيطالي.. عقوبات على الإنتر بسبب الهتافات العنصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 ديسمبر 2018, 06:16 مساء

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس، معاقبة نادي إنتر ميلان بإقامة مباراتين على أرضه دون جمهور، على خلفية الهتافات العنصرية التي وجهها مشجعوه للسنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي، خلال مباراة الفريقين الأربعاء ضمن المرحلة الثامنة عشرة.

وفي المباراة التي فاز بها إنتر على ملعبه 1-صفر في الوقت القاتل، وجه المشجعون سلسلة هتافات عنصرية بحق كوليبالي لاسيما منها «صيحات القردة»، وسط انتقادات من مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي الذي أكد أن فريقه طلب مرارا «وقف المباراة» على خلفية تصرف الجمهور.

وطرد كوليبالي من المباراة في الدقيقة 80 بتلقيه إنذارين في مدى دقيقة واحدة، الأول لارتكابه خطأ بحق المهاجم ماتيو بوليتانو، والثاني لمقابلته قرار الحكم باولو سيلفيو ماتزوليني بالتصفيق بطريقة استهزائية.

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