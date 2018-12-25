مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 07:00 مساء
موانيس دابور في الإطار الأيمن وصلاح في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

استحوذ نبأ اقتراب إدارة نادي ليفربول الإنجليزي من مفاوضة مهاجم منتخب إسرائيل موانيس دابور على اهتمام رواد مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لما يمثله من أهمية بشأن النجم المصري في الفريق محمد صلاح قائد وهداف «الريدز».

وخلال الساعات الماضية انتشر نبأ أذاعته صحف ألمانية، بأن نادي ليفربول الإنجليزي يستهدف التعاقد مع موانيس دابور مهاجم نادي سالزبورج النمساوي ومنتخب إسرائيل، بهدف دعم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن اهتمام ليفربول في انتداب دابور يأتي لاستعداده لإعارة كل من ديفوك أوريجي ودانييل ستوريدج خلال الميركاتو الشتوي، مما سيجعل روبيرتو فيرمينو المهاجم الوحيد في قائمة الفريق الإنجليزي، كما أشارت الصحيفة إلى أن المهاجم صاحب الـ26 عاماً كان متواجداً في إنجلترا خلال نهاية الأسبوع الماضي.

ويمتلك مهاجم سالزبورج عقداً مع الفريق النمساوي يمتد إلى العام 2021، ويوجد شرط جزائي يقدر بـ20 مليون يورو، كما شارك دابور في 30 مباراة خلال هذا الموسم بجميع المسابقات، وسجل 20 هدفاً وصنع 6 أخرين.

رواد التواصل الاجتماعي انقسموا حول حقيقة اللاعب، حيث رجح البعض معلومة أنه من عرب 48، فيما رحب البعض الأخر بالفكرة، خصوصا أنه يتماشى مع عالم الاحتراف، فيما وقف الفريق الأكبر منتظر الموقف النهائي والرسمي حيال التعاقد، وما سيسفر عنه محمد صلاح نفسه من انطباع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها
ليبيا
حوار/ محمد علي عبدالقادر للوسط: قريباً سيبدأ العمل في مطار الأبرق وستكون هناك ...
ليبيا
ولاءات التبو.. سلاح القبيلة بين المصالح المحلية والتحالفات الغربية
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
«الوسط» تنشر رد التيناز على تصريحات رئيس الخطوط الليبية في بنغازي
ليبيا
تقرير أممي: تعذيب وبيع المهاجرين في ليبيا يتم تحت أعين الجهات الرسمية.. وعلى ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ظهور الشيب في الشعر مبكرًا