مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح

موانيس دابور في الإطار الأيمن وصلاح في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

استحوذ نبأ اقتراب إدارة نادي ليفربول الإنجليزي من مفاوضة مهاجم منتخب إسرائيل موانيس دابور على اهتمام رواد مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لما يمثله من أهمية بشأن النجم المصري في الفريق محمد صلاح قائد وهداف «الريدز».

وخلال الساعات الماضية انتشر نبأ أذاعته صحف ألمانية، بأن نادي ليفربول الإنجليزي يستهدف التعاقد مع موانيس دابور مهاجم نادي سالزبورج النمساوي ومنتخب إسرائيل، بهدف دعم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن اهتمام ليفربول في انتداب دابور يأتي لاستعداده لإعارة كل من ديفوك أوريجي ودانييل ستوريدج خلال الميركاتو الشتوي، مما سيجعل روبيرتو فيرمينو المهاجم الوحيد في قائمة الفريق الإنجليزي، كما أشارت الصحيفة إلى أن المهاجم صاحب الـ26 عاماً كان متواجداً في إنجلترا خلال نهاية الأسبوع الماضي.

ويمتلك مهاجم سالزبورج عقداً مع الفريق النمساوي يمتد إلى العام 2021، ويوجد شرط جزائي يقدر بـ20 مليون يورو، كما شارك دابور في 30 مباراة خلال هذا الموسم بجميع المسابقات، وسجل 20 هدفاً وصنع 6 أخرين.

رواد التواصل الاجتماعي انقسموا حول حقيقة اللاعب، حيث رجح البعض معلومة أنه من عرب 48، فيما رحب البعض الأخر بالفكرة، خصوصا أنه يتماشى مع عالم الاحتراف، فيما وقف الفريق الأكبر منتظر الموقف النهائي والرسمي حيال التعاقد، وما سيسفر عنه محمد صلاح نفسه من انطباع.