كريستيانو يعتذر عن أولى معارك «بوكسينج داي» في إيطاليا وقمة منتظرة بين إنتر ونابولي

كريستيانو يحتفل مع أسرته بعيد الكريسماس (إنترنت)

تستعد الأندية الإيطالية لمنافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز، غدًا الأربعاء، تزامنًا مع «بوكسينغ داي» المعروف بيوم تبادل صناديق هدايا الكريسماس، وهي المرة الأولى التي يشهد فيها الدوري الإيطالي إقامة إحدى جولاته مع «بوكسينغ داي»، على غرار ما يقدمه ويعتاده الدوري الإنجليزي.

الجدول مزدحم بشكل كبير، وهو ما يدفع الفرق لحشد طاقات لاعبيها بأقصى درجة ممكنة خلال الجولتين المتبقيتين في الدوري قبل الإجازة التي تستمر ثلاثة أسابيع اعتبارًا من الأحد المقبل، ويتصدر مشهد الأربعاء، لقاء نابولي الذي يحل ضيفًا على الإنتر، ويتطلع نابولي، صاحب المركز الثاني، إلى تفادي اتساع الفجوة التي تفصله عن يوفنتوس المتصدر.

وقبل منافسات الجولة الثامنة عشرة، يحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 49 نقطة، ويليه نابولي برصيد 41 نقطة، وإنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، حيث كافح نابولي مؤخرًا من أجل انتصارين متواضعين أمام كالياري وسبال، بنتيجة واحدة بهدف نظيف، بينما أهدر إنتر ميلان نقطتين في مباراته الأخيرة، بالتعادل مع كييفو بهدف، وينتظر أن يفتقد إنتر ميلان جهود لاعب خط الوسط رادجا ناينغولان، الذي أوقف أمس الأول الأحد بسبب تأخره عن التدريبات.

لم يظهر يوفنتوس بأفضل مستوياته في الفترة الأخيرة، لكنه انتزع الفوز بهدف في مباريات مهمة أمام إنتر ميلان وتورينو وروما، وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية، ليحل الأربعاء ضيفاً على أتالانتا قبل أن يختتم مبارياته في العام الجاري بلقاء سامبدوريا السبت المقبل.

وحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إذن بالغياب عن مباراة الغد، ليكون الغياب الأول له عن صفوف يوفنتوس منذ أن انتقل إلى الفريق قادماً من ريال مدريد، علمًا بأنه خرج لعشر دقائق فقط بعد أن سجل من ركلة جزاء في المباراة التي فاز فيها الفريق على فيورنتينا بثلاثية نظيفة.

ويستضيف روما، صاحب المركز العاشر برصيد 24 نقطة، فريق ساسولو الذي يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة، أما ميلان الذي أخفق في تسجيل أي هدف خلال مبارياته الثلاث الماضية، وخسر على أرضه أمام فيورنتينا بهدف السبت الماضي، ليتراجع إلى المركز الخامس، فيحل ضيفًا على فروسينوني بأمل العودة لطريق لانتصارات من جديد، وفي مباريات أخرى غدًا الأربعاء بالجولة نفسها، يلتقي سبال مع أودينيزي وتورينو مع إمبولي وفيورنتينا مع بارما وكالياري مع جنوى وسامبدوريا مع كييفو وبولونيا مع لاتسيو، في مواجهات تنتظر أن تشهد قوة وتنافسًا حادًا.

مباراة سابقة من قمة إنتر ونابولي (أرشيفية : الإنترنت)