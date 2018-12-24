كلوب يتحدث عن صفقات ليفربول واختبار نيوكاسل

يورجن كلوب مدرب ليفربول

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، اليوم الإثنين، إن فريقه سيكون منفتحًا على ضم لاعبين جدد في يناير، إذا احتاج إلى تعزيز تشكيلته بهدف المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعانى ليفربول من إصابة مجموعة من اللاعبين في الأسابيع الأخيرة من بينهم المدافعان جويل ماتيب وجو جوميز وغيابهما حتى منتصف يناير.

وربما يعود الظهير ترينت ألكسندر-أرنولد ونابي كيتا لاعب الوسط في مواجهة نيوكاسل يونايتد الأربعاء، حيث أشار كلوب إلى أن المشاكل البدنية ربما تجبره على إعادة التفكير في سياسة ضم لاعبين جددا.

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وتابع كلوب خلال مؤتمر صحفي: «أنا سعيد بما لدينا لكن لا نعلم ماذا سيحدث. لهذا السبب أبقي الباب مفتوحا دائما وفي حالة حدوث أي شيء سنكون بحاجة لإلقاء نظرة. لو حدثت بعض الأمور الأخرى عندها يجب علينا التفكير لأن ما زال أمامنا العديد من المباريات ومن المهم أن نظهر رد الفعل».

وأضاف «لو حدث أي تغيير درامي سنفكر وهذا كل ما في الأمر. لو لم يحدث أي شيء سأقول عندها إننا لن نفعل أي شيء».

وتغلب ليفربول 2- صفر على مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز الجمعة الماضية ليمدد صدارته للدوري الممتاز إلى أربع نقاط بعد سقوط منافسه مانشستر سيتي المفاجئ 3-2 أمام ضيفه كريستال بالاس.

وطالب كلوب لاعبيه بالحفاظ على تركيزهم عند استضافة نيوكاسل باستاد أنفيلد قبل خوض مباراتين ربما تحددان شكل المنافسة هذا الموسم ضد أرسنال ومانشستر سيتي.

وقال كلوب «أهم شيء بالنسبة لنا هو (رد الفعل) بعد الفوز في آخر مباراة ولهذا السبب مواجهة ولفرهامبتون كانت تحديًا كبيرًا بعد الفوز على مانشستر يونايتد».

وأردف: «لذا أنا سعيد للغاية بسلوكنا. هذا ما كنا نحتاجه والحفاظ على غضبنا وطمعنا والتركيز على عملنا. هذا ما يجب فعله ضد نيوكاسل».

ويتوقع كلوب أن ينال رفائيل بنيتز مدرب ليفربول السابق استقبالاً دافئًا عندما يعود إلى أنفيلد للمرة الخامسة كمدرب لفريق منافس.

وعانى بنيتز الذي قاد ليفربول للقب دوري أبطال أوروبا 2005 من موسم صعب مع نيوكاسل الذي يحتل المركز 15 متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط.

وتابع كلوب «رفائيل يملك خبرة كبيرة للتعامل مع ذلك طيلة الموسم وكل هذه المشاعر. الفريق مستقر وفي فترة جيدة من ناحية النتائج. مواجهته صعبة دائما».