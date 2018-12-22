ريال مدريد يتوج بكأس العالم للأندية وينهي الشراكة مع برشلونة

توج ريال مدريد الإسباني بطلاً لمسابقة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على فريق العين الإماراتي بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية، التي أُقيمت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وبهذا الفوز أصبح ريال مدريد الأكثر تتويجًا بلقب البطولة برصيد 4 مرات، منها 3 مرات متتالية، وهو الإنجاز الذي لم يسبقه إليه أحد، ليفض الشراكة مع غريمه التقليدي برشلونة صاحب 3 ألقاب سابقة.

وشهد الشوط الأول من اللقاء محاولات للتسجيل المبكر من جانب ريال مدريد، وردّ النادي الإماراتي بهجمة خطيرة كادت تسفر عن تسجيل أول أهداف الزعيم العيناوي في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة.

وضغط النادي الإسباني بقوة عبر تمريرات محكمة، محاولاً العثور على ثغرة في دفاع النادي الإماراتي، وأسفر ضغط الريال عن تسجيل لوكا مودريتش في الدقيقة 14 الهدف الأول للملكي عبر تسديدة قوية.



واستمرت محاولات الريال لتعزيز تقدمه، حيث صوب غاريث بيل كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21 تصدى لها حارس العين خالد عيسى.

وأهدر كريم بنزيمة في الدقيقة 35 فرصة إضافة الهدف الثاني للنادي الإسباني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء علت العارضة.

وواصل حارس مرمى العين تألقه في إبعاد كرات خطيرة عن مرماه، حيث تصدى لكرة قوية من مودريتش في الدقيقة 39.

وسعى الريال في الدقائق الخمس الأخيرة لتقوية موقفه عبر سلسلة من الهجمات التي لم تفلح، لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي على الزعيم العيناوي بهدف دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني للمباراة، بدا لاعبو ريال مدريد منظمين في أرضية الملعب، حيث تبادل الفريق تمريرات دقيقة لكنها لم تشكل خطورة على مرمى العين.

وتفنن الويلزي بيل بمقصية خطيرة في الدقيقة 50 علت العارضة العيناوية، بينما فشل بنزيمة في الدقيقة 52 من تسجيل هدف بعد عرضية مررها بيل بدقة، وسجل يورينتي في الدقيقة 60 الهدف الثاني لريال مدريد من تسديدة صاروخية.

ومن رأسية قوية، سجل القائد راموس الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 79، وشهدت الدقيقة 86 تسجيل العين أول هدف له في المباراة عبر اللاعب شيوتاني.

وبعد مجهود فردي من النجم البرازيلي الصاعد فينيوس جونيور الذي سدد الكرة فاصطدمت بلاعب العين يحيى نادر ليسجل هدف الريال الرابع خطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وهكذا حافظ ريال مدريد، على لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثالث على التوالي في إنجاز تاريخي للنادي الملكي.