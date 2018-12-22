الاتحاد يلتقي البركان المغربي وسط زحف جماهيري لتونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 22 ديسمبر 2018, 04:34 مساء
تدريبات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي)

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، مساء اليوم السبت، فريق نهضة البركان المغربي، التي تأتي ضمن تصفيات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدالية» على ملعب سوسة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

ويقود اللقاء طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية بقيادة الحكم جون جاك ندالا نغانبو، ويساعده كل من أوليفييه سافاري ومارتن موكالا.

مباراة الذهاب فقدها الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفية ويسعى لتعويض ونسيان نتيجة هذه المباراة من خلال المساندة الجماهيرية للفريق، حيث تبرع عدد من رياضيي النادي وإدارة النادي لتوفير وسائل مواصلات لجماهير نادي الاتحاد التي وصل عدد كبير منها إلى سوسة التونسية بواسطة 19 حافلة نقلت الجماهير الرياضية لم يدخل منها سوى عشر حافلات نتيجة للإجراءات في معبر رأس إجدير من جانب السلطات التونسية.

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