إيمري يُغيّر رأيه: أرسنال يحتاج أوزيل

صانع لعب فريق أرسنال مسعود أوزيل

قال أوناي إيمري مدرب أرسنال إن الفريق يحتاج جهود صانع اللعب مسعود أوزيل، وأنّ اللاعب سيكون ضمن التشكيلة التي ستواجه بيرنلي السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان أوزيل، المنضم إلى النادي اللندني منتقلا من ريال مدريد في 2013 مقابل 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار)، خارج التشكيلة بشكل متكرر في آخر شهرين، وفق وكالة «رويترز».

في البداية كان ذلك بسبب إصابة في الظهر ثم بسبب ارتفاع اللياقة البدنية لبعض الفرق المنافسة كما أوضح إيمري، حيث غاب أوزيل (30 عاما) عن تشكيلة أرسنال في الخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية الأربعاء الماضي.

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وحين سُئل المدرب الإسباني عن مستقبل أوزيل مع الفريق رفض إيمري بشكل متكرر التأكيد على التمسك بصانع اللعب الألماني.

وظهر إيمري أكثر إيجابية بشأن أوزيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة مع تطلع أرسنال صاحب المركز الخامس في تجاوز آثار الهزيمة أمام توتنهام ومن قبلها الخسارة 3-2 أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع هذا الأسبوع.

وقال إيمري «أريد الاستفادة من كل لاعب يملك ذهنية جيدة ويمنح الفريق شخصيته وكفاءته. نحن بحاجة لوجود مسعود أوزيل»، مضيفا أن اللاعب يملك مستقبلا مع الفريق.

وأضاف «كل لاعب يريد أن يشارك وأن يكون مستعدا لمساعدة الفريق وقت الحاجة إليه. يشعر أي لاعب بإحباط إذا لم يشارك. لكنني تحدثت معه ومع انتظامه في الموسم أبلغته بما نحتاجه منه، وهو ملتزم بمساعدتنا من خلال شخصيته ومهارته عندما يشارك ولو لدقائق في المباراة». وأوضح «سيكون (أوزيل) غدًا ضمن تشكيلة 18 لاعبا».

وسيستمر عقد أوزيل مع أرسنال حتى 2021 لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي ربما يسمح للاعب بالانتقال في يناير 2019. ويعتبر لاعب الوسط واحدًا من أعلى اللاعبين راتبا إذ يجني ما يقدر بنحو 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

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وسيخوض أرسنال ثلاث مباريات في فترة مكدسة بالمباريات مع عيد الميلاد قبل نافذة الانتقالات الشتوية في يناير 2019.

وبعد أن يستضيف بيرنلي سيحل أرسنال ضيفا على برايتون اند هوف ألبيون في 26 هذا الشهر قبل أن يتوجه إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول بعدها بثلاثة أيام.

وربما تسنح أمام أوزيل فرصة كبيرة لإقناع إيمري عندما يشارك أمام بيرنلي بعد أن قال المدرب إن المهاجم الأرميني هنريخ مخيتاريان لن يكون جاهزا للمباراة. وسيكون الظهير الأيسر سياد كولاسيناتش متاحا للمشاركة بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.