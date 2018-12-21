ريد مديرًا فنيًا جديدًا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 07:21 مساء
المدير الفني الجديد للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم «ليس ريد»

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين ليس ريد نائب رئيس نادي ساوثامبتون السابق مديرًا فنيًا جديدًا للاتحاد.

وسيخلف ريد المدير الفني السابق دان آشورث الذي أعلن في سبتمبر الماضي رحيله لتولي المنصب ذاته في برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الممتاز.

وسيكون ريد مسؤولاً عن كل منتخبات إنجلترا في جميع الفئات السنية، حيث قال في بيان «أتشرف بتعييني مديرًا فنيًا للاتحاد الإنجليزي في هذا التوقيت الرائع للعبة في بلادنا».

وتابع: «أنهينا عامًا لا يصدق ولا يسعني إلا توجيه الشكر والتقدير للعمل الرائع الذي قام به دان آشورث وكل المدربين والأجهزة المعاونة في سانت جورج بارك».

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