رسميًا.. الكاميرون تستضيف أمم إفريقيا 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 07:16 مساء
الكاميرون قبلت تنظيم كأس الأمم الإفريقية عام 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الجمعة، أن الكاميرون قبلت تنظيم كأس الأمم الإفريقية عام 2021، عبر بيان رسمي وصل الاتحاد.

جاء ذلك بعدما قرر الاتحاد الأفريقي سحب تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية لتتقدم مصر وجنوب أفريقيا رسميًا من أجل استضافة الحدث الكبير.

الاتحاد الأفريقي يسحب تنظيم بطولة أمم أفريقيا من الكاميرون

غير أنّ مسؤولي الاتحاد الإيفواري لكرة القدم عبّروا عن غضبهم من نية الكاف سحب البطولة، وأنّهم مستمرون في التحضيرات للحدث.

وقال الكاف، عبر موقعه الرسمي اليوم إن الفترة الماضية شهدت حملة قوية ضد الكاف من خلال معلومات خطأ الهدف منها التشهير بالهيئة التي تدير كرة القدم في أفريقيا.

الكاف يحضر «قنبلة» للكاميرون

وأشار الاتحاد الأفريقي أن القرار الصادر بسحب البطولة من الكاميرون جاء بعد دراسة تقارير لجان التفتيش، مشددًا أن الكاف لا يقبل التشكيك في مثل هذه القرارات.

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