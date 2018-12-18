العين يحقق المفاجأة ويبلغ نهائي مونديال الأندية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 09:35 مساء

واصل العين الإماراتي، مفاجآته في كأس العالم للأندية لكرة القدم، بالفوز مساء اليوم الثلاثاء، على ريفر بليت الأرجنتيني 5-4 بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2، على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور قبل النهائي للبطولة المقامة حالياً في الإمارات.

ويلتقي العين على كأس البطولة يوم السبت المقبل، مع الفائز من المباراة الثانية للدور قبل النهائي بين ريال مدريد الإسباني وكاشيما الياباني غداً الأربعاء، بينما يلتقي ريفر بليت في مباراة تحديد الميدالية البرونزية السبت أيضاً، مع الخاسر من المباراة الثانية لنصف النهائي.

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