الترجي ينتزع المركز الخامس في مونديال الأندية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 08:18 مساء
من مباراة الترجي التونسي و جوادالاخارا المكسيكي 18 ديسمبر 2018 (الإنترنت)

تغلب الترجي التونسي على جوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5)، الثلاثاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1)، ليظفر بالمركز الخامس بكأس العالم للأندية.

وتقدم جوادالاخارا، بهدف بعد مرور 5 دقائق فقط عن طريق والتر ساندوفال من ركلة جزاء، وتعادل الترجي من ركلة جزاء أيضًا عن طريق يوسف بلايلي، في الدقيقة 38.
وتعرض حسين الربيع، لاعب الترجي، للطرد، ليذهب الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

تعرض ثنائي الترجي التونسي، أنيس البدري وحسين الربيع، للطرد في لقاء الفريق مع جوادالاخارا المكسيكي على ملعب هزاع بن زايد، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، في كأس العالم للأندية.

وحصل البدري على الطرد إثر تدخل عنيف على إيزاك بريزويلا، لاعب الفريق المكسيكي في الدقيقة 79، ثم لحق به حسين الربيع في الدقيقة 96.

وابتسمت ركلات الترجيح للترجي، لينجح في الحصول على المركز الخامس بمونديال الأندية، بعد فوزه (6-5).

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