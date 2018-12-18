مفاجأة بالصور.. فرنسا تكشف عن «حشيش رونالدو»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 06:34 مساء
أكياس الحشيش عليها صورة رونالدو 18 ديسمبر 2018 (يورو سبورت)

من الممكن أن نشاهد صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على أحد أكبر المتاجر العالمية أو على جدران البيوت في تورينو أو حتى على مناديل الحمام في نابولي بعدما علمت الجماهير هناك بخبر انتقال رونالدو لصفوف اليوفي الصيف الماضي.

ولكن هذه المرة فإن صورة رونالدو ظهرت في مكان لا يمكن أن يخطر لأحد على بال مما اضطر الشرطة الفرنسية إلى مصادرة الصورة والأشياء التي ألصقت عليها، وفقًا لـ«يورو سبورت».

وألقت شرطة مدينة مارسيليا الفرنسية القبض على تاجر مخدرات، وبحوزته 5 أكياس من المخدرات ملصق عليها صورة رونالدو نجم «البيانكونيري»، وضم كل كيس نحو 517 جراما من الحشيش، بالإضافة لصورة الدون بقميص البيانكونيري.
 

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