قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا

من مشاهد قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 17 ديسمبر 2018 (الإنترنت)

أسفرت قرعة دور الـ 16من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لفرق، ومتوازنة لآخرى، ففي الوقت الذي يصطدم فيه يوفنتوس بأتلتيكو مدريد، ويواجه بايرن ميونخ نظيره ليفربول، مانشستر يونايتد غريمه باريس سان جيرمان، ابتسمت القرعة لريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، حيث يلتقي الأول بإياكس الهولندي، والثاني بليون الفرنسي، والثالث مع شالكة، كما يلتقي بروسيا دورتموند بتوتنهام أما اللقاء الأخير فيجمع بين روما وبورتو.

يشار إلى أن القرعة أقيمت اليوم بمدينة نيون السويسرية، وشارك فيها الإسباني لويس غارسيا، نجم ليفربول وأتلتيكو مدريد السابق واللاعبة الفرنسية لورا جورج، وفقًا لـ«كووورة».