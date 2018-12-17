قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا

أسفرت قرعة دور الـ 16من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لفرق، ومتوازنة لآخرى، ففي الوقت الذي يصطدم فيه يوفنتوس بأتلتيكو مدريد، ويواجه بايرن ميونخ نظيره ليفربول، مانشستر يونايتد غريمه باريس سان جيرمان، ابتسمت القرعة لريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، حيث يلتقي الأول بإياكس الهولندي، والثاني بليون الفرنسي، والثالث مع شالكة، كما يلتقي بروسيا دورتموند بتوتنهام أما اللقاء الأخير فيجمع بين روما وبورتو.
يشار إلى أن القرعة أقيمت اليوم بمدينة نيون السويسرية، وشارك فيها الإسباني لويس غارسيا، نجم ليفربول وأتلتيكو مدريد السابق واللاعبة الفرنسية لورا جورج، وفقًا لـ«كووورة».
وقسمت الفرق قبل القرعة إلى مستويين، ضمت فرق المستوى الأول أصحاب مركز الصدارة بدور المجموعات، ضمت «مانشستر سيتي - يوفنتوس - باريس سان جرمان - بروسيا دورتموند - برشلونة - بورتو - ريال مدريد - بايرن ميونخ»، أما فرق المستوى الثاني أصحاب مراكز الوصافة بدور المجموعات، فهي:«شالكه - أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتد - توتنهام - ليون - روما - إياكس - ليفربول».
لقطات
- ضمت قائمة المتأهلين 4 فرق إنجليزية هي: توتنهام هوتسبير، ليفربول، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.
- وجود 3 فرق إسبانية هي: ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد، إلى جانب الثلاثي الألماني بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند وشالكه.
- من إيطاليا تأهل الثنائي يوفنتوس وروما، كما تواجد باريس سان جيرمان وليون من فرنسا، إلى جانب أياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي.
- تجنب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» المواجهات بين الفرق التي كانت في مجموعة واحدة، حيث استبعد كل فريق عن مواجهة من تأهل معه من ذات المجموعة في دور الـ16، كما منعت القرعة أي فريق من مواجهة آخر من ذات البلد.
- يملك كل متأهل، ممن تصدر مجموعته، أفضلية لخوض مواجهة إياب دور الـ16 على ملعبه، بينما يخوض صاحب المركز الثاني لقاء الذهاب في عقر داره.
- سيتم استخدام تقنية الفيديو في الأدوار الإقصائية من البطولة بدءًا من دور ثمن النهائي.
- تقرر خوض مواجهات ذهاب ثمن النهائي على مدار أسبوعين مختلفين، في أيام 12، 13، 19 و20 فبراير 2019.
- من المقرر أيضًا إقامة مباريات الإياب خلال شهر مارس 2019، على مدار أيام 5، 6، 12 و1