النجم وسلا والشبيبة يتأهلون للمرحلة الثانية لتصفيات أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 16 ديسمبر 2018, 08:15 مساء

تأهلت فرق النجم الرادسي وسلا المغرب وشبيبة القيروان التونسي، عن المنطقة الأفريقية الأولى لكرة السلة، إلى المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا.

يذكر أن تصفيات المنطقة الأفريقية الأولى، اختتمت اليوم بتونس، وجاء ترتيب الفرق، على النحو التالي:
حصل النجم الرادسي التونسي على الترتيب الأول بالعلامة الكامله 10 نقاط، وجاء ثانيا سلا المغربي بـ 9 نقاط والشبيبة التونسي، ثالثا بـ 7 نقاط، وجاء أهلي طرابلس، رابعا بـ 7 نقاط، وخامسا الوداد المغربي 6 نقاط، وسادسا الاتحاد الليبي 6 نقاط.

شارك في التصفيات أندية، الاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والوداد وسلا من المغرب، والنجم الرادسي وشبيبة القيروان من تونس.

يذكر أن المرحلة الثانية من التصفيات ستكون بنظام المجموعات وتتبارى الفرق ذهابا وإيابا.
 

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