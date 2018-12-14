«وادا» تختبر منشطات الرياضيين الروس الإثنين

لاعبو منتخب روسيا قبل مباراة إسبانيا في كأس العالم 2018

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، الجمعة، أن أحد فرقها سيتوجه الإثنين الى موسكو لإحضار بيانات فحوص الكشف عن المنشطات التي أجراها مختبر موسكو السابق خلال اعتماد نظام التنشيط من قبل الحكومة الروسية بين 2011 و2015.

ويعد هذا الأمر مطلبًا تضعه الوكالة الدولية وعلى روسيا أن تلبيه قبل 31 ديسمبر، تحت طائلة التهديد بفرض عقوبات جديدة عليها.

بسبب المنشطات.. الاتحاد الدولي لألعاب القوى يُــبقي على إيقاف روسيا

وتأمل «وادا» الحصول على هذه البيانات من أجل فتح إجراءات تأديبية بحق الرياضيين الروس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تدخل على خط الأزمة حين قال إن تقرير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، الذي يزعم ارتكاب رياضيين من روسيا مخالفات بني على شهادة رجل واحد وإن الحركة الأولمبية قد تكون على شفا الانقسام.

وأبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى مؤخرًا، على إيقاف روسيا عن المشاركة في مختلف المسابقات الدولية، وذلك منذ نوفمبر 2015، بسبب اعتمادها نظام تنشيط ممنهج لرياضييها.