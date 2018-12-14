صلاح وماني ورياض محرز على رأس قائمة الأفضل بأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 05:26 مساء
المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني مع ليفربول (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الجمعة، قائمة مختصرة لجائزة أفضل لاعب في القارة العام 2018، وضمت محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر وزميله في النادي الإنجليزي ساديو ماني مهاجم السنغال، ورياض محرز جناح مانشستر سيتي والجزائر.

وفاز صلاح بالجائزة العام الماضي متفوقًا على ماني وبيير-إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال ومنتخب الجابون، ويبدو المرشح الأقوى للفوز بها مجددًا هذا العام بعد أن واصل فورة أهدافه المذهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز وساهم في وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

بالفيديو.. محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف من «فيفا»

وانضم للقائمة المختصرة أيضًا أوباميانج، الذي يتقاسم مع صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد عشرة أهداف، والنيجيري أليكس أيوبي زميله في آرسنال ومهدي بنعطية مدافع يوفنتوس ومنتخب المغرب والكاميروني الدولي أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام.

وضمت القائمة حارسًا آخر هوالأوغندي دينيس أونيانجو من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأنيس البدري لاعب وسط الترجي التونسي بطل أفريقيا ووليد سليمان صانع لعب الأهلي المصري الذي قاد فريقه لنهائي دوري أبطال افريقيا بعد سلسلة من العروض الرائعة. وتقام مراسم توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في داكار بالسنغال في الثامن من يناير.

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