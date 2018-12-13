ليبيان يبحثان عن اعتراف عربي وأفريقي في الريشة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 13 ديسمبر 2018, 06:57 مساء


أكد أمين عام اللجنة التسييرية لاتحاد الريشة الطائرة أحمد الطويل، علي مشاركة المدربين الليبيين ريان عزالدين وعثمان الخطري في دورة المدربين التي ستنطلق الأسبوع القادم بتونس.

وفي تصريح لـ«بوابة الوسط»يشرف الاتحاد التونسي «الجامعة التونسية» للريشة الطائرة، على الدورة التي تمنح فيها شهادات معتمدة من الاتحادين الأفريقي والدولي.
ومن جانبها، كرمت اللجنة التأسيسية، المدربين، محمد نصر وعبدالرؤوف عجاج، لحصولهما على شهادة تدريب معتمدة من الاتحادين الأفريقي والدولي للريشة الطائرة.

يذكر أن لعبة الريشة الطائرة تعتبر من الألعاب الحديثة في ليبيا، ويسعى المهتمون بها للتعريف بها والعمل على انتشارها بشكل واسع بمختلف مدننا، خاصة أنها سهلة الممارسة ولا تتطلب تجهيزات أو إمكانيات كبيرة.
 

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