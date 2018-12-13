الاتحاد المصري يتقدم رسميًا بطلب استضافة أمم أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس أنه تقدم رسميًا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في شهر يونيو من العام المقبل، بعد أن تم سحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها، ففتح الباب أمام دول القارة للتقدم لاستضافتها، وفقًا لـ«فرانس برس» .

ورغم إعلان الاتحاد المصري تقدمه بطلب الاستضافة رسميًا في بيان على موقعه الإلكتروني، إلا أن رئيسه هاني أبو ريدة أكد في تصريحات صحفية في شرم الشيخ «أن الملف الذي سيتم التقدم به لطلب تنظيم أمم أفريقيا 2019 رسميًا ينتظر الحصول على تعهد الحكومة المصرية بالتنظيم قبل إرساله الى الاتحاد الأفريقي«.