لأول مرة.. الكشف عن قصة مرعبة نجا فيها منتخب إنجلترا من الهلاك

منتخب إنجلترا بمونديال 2006 (سكاي نيوز)



لأول مرة منذ 12 عامًا، يكشف النجم الإنجليزي الدولي السابق ريو فيرديناند، عن قصة «مرعبة» كادت فيها طائرة تقل لاعبي «الجيل الذهبي» لمنتخب «الأسود الثلاثة» أن تتحطم.

وفي حديثه مع صحيفة «ذا صن»، ونقلت عنها «سكاي نيوز»، أكد مدافع مانشستر يونايتد السابق أن المنتخب الإنجليزي عاش لحظات عصيبة وواجه الموت، خلال رحلة العودة من مونديال ألمانيا عام 2006.

أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الإنجليزية، قال: «كنت جالسا قرب واين روني وستيفن جيرارد وزوجتيهما والجميع كان يصرخ. كانت هناك اضطرابات جوية من نوع آخر، واعتقدت أنها النهاية، خاصة عندما رأيت المضيفات مذعورات».

وكانت الطائرة تقل جيلا ذهبيا للمنتخب الإنجليزي، ضم وقتها نجوما مثل روني وجيرارد وفرانك لامبارد ودافيد بيكهام، وجاءت الرحلة المرعبة بعد خروج إنجلترا من مونديال 2006 في ألمانيا، عندما أقصاها المنتخب البرتغالي من ربع النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية.