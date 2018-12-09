الإنتر مصمم على التعاقد مع مودريتش «الجديد» من «بلاد الإغريق»

جيانيس بوزوكيس (يورو سبورت)

أبدى نادي إنتر ميلان الإيطالي، رغبته في التعاقد مع نجم وسط فريق باناثينايكوس اليوناني، جيانيس بوزوكيس، الملقب بـ«مودريتش الجديد».

وذلك وفقًا لما أكدته صحيفة «كوريري ديلو سبورت»الإيطالية، ونقلت عنها «يورو سبورت»، أن جيانيس بوزوكيس، جذب انتباه لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، كما أرسل جوزيبي باريزي، نجم "النيراتزوري" السابق، والذي يعمل حالياً مع النادي، إلى لليونان لمشاهدة اللاعب ومتابعته عن كثب.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن بوزوكيس والذي يبلغ من العمر 20 عامًا، يملك العديد من صفات أفضل لاعب في العالم ونجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، وأن الفريق يفكر جدياً في ضمه في أقرب وقت ممكن.

وشارك جيانيس بوزوكيس والذي يلعب في مركز خط الوسط، مع باناثينايكوس في 13 مباراة خلال الموسم الحالي في اليونان «بلاد الإغريق» ، سجل خلالها هدفين وصنع هدف وحيد.

وكان إنتر ميلان قريبًا من التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، خلال الصيف الماضي، لكن مسؤولو النادي الإسباني رفضوا رحيل اللاعب في تلك الفترة، خاصة بعد رحيل نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويحتل إنتر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن يوفنتوس صاحب المركز الأول، و6 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني.