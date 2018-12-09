خساره ثقيلة لليبيا في افريقية القدم الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 09 ديسمبر 2018, 06:25 مساء


فقد منتخب ليبيا لكرة القدم الشاطئية، اليوم، مباراته أمام نيجيريا في بطولة أفريقيا المقامة حاليًا بمدينة ةشرم الشيخ المصرية، بنتيجة ثقيلة وصلت إلى نصف دستة من الأهداف مقابل ثلاثة.

سجل أهداف المنتخب الوطني، سلام العبيدي «هدفين» وعصام زايد هدف، فيما أحرز لنيجيريا، إيميلات «هدفين» وعزيز«هدفين» ولكل من أجوجو وإيمانويل، هدف.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 3 نقاط، وتوقف رصيد ليبيا عند نقاطه الثلاثة التي حصدها من فوزه أمس في مباراة الافتتاح على تنزانيا 5 / 2 وتبقى لليبيا مباراة واحدة مع السنغال، بعد غدٍ الثلاثاء.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. صلاح يحرز «هاترك» ثم يتنازل عن جائزة رجل المباراة لميلنر.. لماذا؟
رياضة عالمية
الأهلي بنغازي يواصل البحث عن فاروقا في القاهرة والسعيطي يتوعده
رياضة محلية
الأحوال المدنية: تطوير منظومة استخراج البيانات الشخصية
ليبيا
بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة
ليبيا
ترامب يرد على اتهام مولر له بتواطؤ حملته الرئاسية مع روسيا
دولى
10 نقاط توافقية في الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
رويترز: الفقر في ليبيا يتزايد مع ارتفاع التضخم .. والمسؤولون يحاربون «السوداء»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية