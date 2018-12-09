خساره ثقيلة لليبيا في افريقية القدم الشاطئية



فقد منتخب ليبيا لكرة القدم الشاطئية، اليوم، مباراته أمام نيجيريا في بطولة أفريقيا المقامة حاليًا بمدينة ةشرم الشيخ المصرية، بنتيجة ثقيلة وصلت إلى نصف دستة من الأهداف مقابل ثلاثة.

سجل أهداف المنتخب الوطني، سلام العبيدي «هدفين» وعصام زايد هدف، فيما أحرز لنيجيريا، إيميلات «هدفين» وعزيز«هدفين» ولكل من أجوجو وإيمانويل، هدف.

ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 3 نقاط، وتوقف رصيد ليبيا عند نقاطه الثلاثة التي حصدها من فوزه أمس في مباراة الافتتاح على تنزانيا 5 / 2 وتبقى لليبيا مباراة واحدة مع السنغال، بعد غدٍ الثلاثاء.

