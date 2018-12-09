بالفيديو.. صلاح يحرز «هاترك» ثم يتنازل عن جائزة رجل المباراة لميلنر.. لماذا؟

أهدى النجم المصري محمد صلاح جائزة رجل المباراة التي منحتها له اللجنة المنظمة لمباراباراة فريقه أمس أمام بورنموث ضمن لقاءات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات اعلامية عقب المباراة ووثق ذلك بنشره تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ميلنر وصل للمباراة رقم 500 مع ليفربول.. أهديه جائزة رجل المباراة، إنه يستاهل الأكثر».

وأكد صلاح أنه يكون سعيد دومًا بتحقيق توقعات الجماهير، ووفقًا لموقع «فلجول»، قال صلاح: «لقد كانت طريقة جيدة للعودة للتسجيل بثلاثة أهداف والصعود على القمة ولو مؤقتًا، أعتقد أن الهدف الأخير كان الأجمل حيث تمكنت من التسجيل بهدوء».

وفاز ليفربول على بورنموث برباعية نظيفة، أحرز صلاح منها 3 أهداف «هاتريك».

وأضاف: «توقعاتي عالية وأتمنى تسجيل المزيد والجميع ينتظر مني دومًا التسجيل لذلك سأحاول أن أقوم بذلك، لكن الأهم دومًا هو تحقيق الفوز».