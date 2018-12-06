مفاجأة.. ميسي ينضم لنادي إسرائيلي الأشد عنصرية تجاه العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 07:35 مساء
ميسي مع موشي هوغيغ، مالك نادي بيطار القدس (أرشيفية: الإنترنت)

صفعة عنيفة طالت العالم المعني بحقوق الإنسان والحريات، اليوم، بعد ما أعلن نادي كرة قدم إسرائيلي اشتهر بعنصريته الشديدة تجاه العرب، أن النجم الأرجنتيني لاعب نادي برشلونة ليونيل ميسي أصبح عضوًا شرفيًا به.

وقدم رجل الأعمال الإسرائيلي موشي هوغيغ، مالك نادي بيطار القدس، للاعب برشلونة، بطاقة العضوية الخاصة بالنادي، في فيديو نشرته صفحات النادي بمواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وظهر ميسي في الفيديو سعيدًا بلقاء ممثلي النادي، قبل أن يلتقط الصور حاملًا عضوية النادي اليهودي «المثير للجدل».

ويشتهر نادي بيطار القدس بعنصريته الشديدة تجاه العرب، خاصة من قبل جماهير الفريق «اليمينية المتطرفة»، التي اشتهرت بأناشيدها التي تتضمن ألفاظًا مهينة للعرب.

ووفقًا لصحيفة «هاآرتس»، تربط ميسي علاقة تجارية برجل الأعمال الإسرائيلي الذي عين «البرغوث» سفيرًا تجاريًا لشركته «سيرين لابز» في 2017.

واتبع النادي لسنوات طويلة سياسة التعاقد مع لاعبين من الديانة اليهودية فقط، قبل أن يغير هذا التوجه مؤخرًا، مما أثار استياء جماهيره.
وكان موقع «فوتبول بارادايس» وصف بيطار القدس بأنه «النادي الأكثر عنصرية في العالم»، في تقرير مطول نشره عن الفريق في مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السايح: تأمين المفوضية ومقار التصويت بكفاءة عالية شرط أساسي للاستفتاء على ...
ليبيا
طاهر السُني يتحدث عن ثلاثة لقاءات مهمة عقدها السراج
ليبيا
ممثلون عن التبو والأمازيغ يرفضون الاعتراف بمشروع الدستور ويعتبرونه «إقصائيًا»
ليبيا
مصدر: 21 شخصية ليبية يمثلون برقة وطرابلس وفزان في لقاء مركز الحوار الإنساني ...
ليبيا
المسماري: نحن مع المؤتمر الجامع في بداية يناير المقبل
ليبيا
المسماري: المحكمة العسكرية ببنغازي حكمت بالإعدام على ثلاثة متهمين
ليبيا
«تايمز أوف مالطا»: «المبعوث المالطي المزيف» التقى قائد كتيبة «ثوار طرابلس»
ليبيا
جنرال: الجيش الأميركي «ملتزم أكثر من أي وقت مضى» في إفريقيا
ليبيا
كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
مع تعميم «المالية» للجمارك: العملات الدولية تواصل التراجع أمام الدينار في السوق ...
ليبيا
«فورين أفيرز»: هل الأطراف الليبية مستعدة للسلام؟
ليبيا
التاجوري يحصد جائزة الأفضل في السيتي الأميركي عن العام 2018
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج جديد لحب الشباب بـ«غبار الذهب»