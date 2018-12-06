الشباب السعودي يفتح خزائنه أمام النجم المصري

محمود حسن تريزيغيه (أرشيفية: الإنترنت)

قدم نادي الشباب السعودي7 ملايين يورو لنادي قاسم باشا التركي من أجل الفوز بخدمات محترفه اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه، خلال الميركاتو الشتوي المرتقب في يناير القادم.

وقالت صحيفة «فوتبول أرينا»، ونقل عنها موقع «روسيا اليوم» إن إدارة نادي الشباب السعودي رصدت 7 ملايين يورو لضم تريزيغيه، كما أنها رصدت راتبًا سنويًا يصل لـ4 ملايين يورو لإقناع تريزيغيه بارتداء قميص الفريق، بعدما حظي النجم المصري بإعجاب ماريوس سوموديكا مدرب الشباب الحالي وقيصري سبور التركي السابق.

وفرض تريزيغيه نفسه بقوة في الدوري التركي وأصبح أحد نجوم المسابقة، بعد أن اختير أفضل لاعب في الموسم الماضي.