سيميوني يستعين بكورتوا ليثبت تأثير ريال مدريد في «الكرة الذهبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 06:47 مساء
لوكا مودرتش يحمل جائزة الكرة الذهبية (أرشيفية: الإنترنت)

ردًا على سؤال إلى المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني، بخصوص إن كان لاعبو الأتلتي يواجهون صعوبات في الحصول على جوائز فردية مثل الكرة الذهبية، قال: «في المقام الأول، حينما تلعب في أتلتيكو يصبح الأمر صعبًا، لأن تاريخنا يرتكز دومًا على مضاعفة المجهود للاقتراب من الأماكن المهمة».

وداخل نفس الإطار، سُئل سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل مواجهة سانت أندرو غدًا في كأس الملك وبعد يوم من إعلان الفائز بالكرة الذهبية، بخصوص أنه لا يتم تقدير أتلتيكو مدريد بصورة ملائمة قال للصحفيين: «أنتم تثيرون ضحكي. ترغبون في أن أقول ما تعرفونه».، وفقًا لـ«كووورة».

وأضاف سيميوني: «أنتم تعرفون، كورتوا رحل لريال مدريد وفاز بجائزة أفضل حارس، وحينما لم يكن هناك من فاز بها كيلور نافاس. ثمة أمور لا يصبح لها معنى إن تحدث المرء عنها. في عالم كرة القدم عليك أن تعرف أين أنت وما هو موجود؛ وحينما تعرف ما هو موجود، تصبح الأمور أفضل».

وحرص سيميوني على تهنئة الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، إلا أنه أشار إلى أن أفضل لاعبين في عام 2018 هما الفرنسي رافائيل فاران ومواطنه أنطوان جريزمان.
 

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