لوكا مودرتش يخطف الكرة الذهبية

لوكا مودرتش يتوسط أفراد أسرته في حفل تتويجه بالكرة الذهبية 2018 (الإنترنت)

حصل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، على جائزة الكرة الذهبية 2018، في الحفل الذي أقيم مساء اليوم في العاصمة الفرنسية باريس التي تضم مقر مجلة «فرانس فوتبول» التي تسلم الجائزة.

وتنافس على الجائزة 30 لاعبا يتقدمهم حامل نسخة العام الماضي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالجائزة في خمس مناسبات سابقة.

وسبق أن حصل لوكا مودرتش على جائزة الأفضل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لموسم 2017 - 2018، وكذلك على جائزة أفضل لاعب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما تم الإعلان للمرة الأولى عن جائزة الكرة الذهبية للسيدات وفازت بها النرويجية أدا هيغيربيرت نجمة نادي ليون الفرنسي،ؤودرع كوبا لأفضل لاعب شاب (تحت 21 عاما) وفاز بها نجم باريس سان جرمان، الفرنسي مبابي.

وقامت المجلة الفرنسية باختيار قائمة من 173 صحفيا حول العالم، للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، دون تدخل من جانب المدربين أو أي استفتاءات جماهيرية.

ويختار كل صحفي أفضل 3 لاعبين من قائمة الـ30 المرشحين من وجهة نظره، ويحصل صاحب المركز الأول في اختيار كل صحفي على 5 نقاط، الثاني 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازليا بعد فرز أصوات جميع الصحفيين.



مبابي

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