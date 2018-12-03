تدخل حكومة سيراليون يحرم منتخبها من تصفيات أمم أفريقيا

مجسم كأس الأمم الأفريقية (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» استبعاد منتخب سيراليون من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

ووفقًا لما جاء على الموقع الرسمي لـ«كاف»، قرر المكتب التنفيذي في اجتماعه الأخير يوم 30 نوفمبر، بمدينة أكرا، استبعاد سيراليون من التصفيات الأفريقية، وتم إلغاء نتائجها بالمجموعة السادسة التي تضم إلى جانبها منتخبات كينيا وغانا وأثيوبيا.

وسبق أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه أوقف سيراليون عن المشاركة في منافسات كرة القدم العالمية بسبب التدخل المزعوم من جانب حكومتها.

وعقب تأكيد استبعاد سيراليون، يكون ترتيب المجموعة السادسة بعد 5 جولات، كالتالي: كينيا أولًا برصيد 7 نقاط، ثم غانا ثانيًا 6 نقاط، وأثيوبيا ثالثًا برصيد نقطة واحدة.

وتأهل بشكل رسمي لمنافسات أمم إفريقيا 2019، والتي لم يتحدد بعد البلد المستضيف لها بعد سحب التنظيم من الكاميرون، منتخبا كينيا وغانا من المجموعة السادسة.

