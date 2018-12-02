بالفيديو.. «عارضة» إيفرتون تهدي ليفربول 3 نقاط مدهشة

بيكفورد، حارس إيفرتون، «يمين» يراقب الكرة وهي تسقط على رأس مهاجم ليفربول، ديفوك اوريجي.

في الوقت القاتل من المباراة، تمكن فريق ليفربول من انتزاع فوز من بين أنياب جاره إيفرتون، بهدف غريب من خطأ أغرب ارتكبه حارس المرمى، في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا من الضائع لـ «ديربي ميرسيسايد»، الذي جمعهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي الوقت الذي ظن فيه مشاهدو المباراة واللاعبون، أن الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، ارتقى ليمسك بآخر كرات المباراة ليعلن بعدها الحكم عن تعادل الفريقين، فشل في التعامل مع الكرة التي ارتطمت بالعارضة وتسقط على رأس المهاجم البلجيكي البديل ديفوك اوريجي ليودعها الشباك.

ورفع ليفربول رصيده إلى 36 نقطة، وعزز موقعه في مركز وصافة البريمير ليغ، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 22 نقطة، في المركز السادس.



