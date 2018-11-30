فوز الجزائري مصطفى بيراف برئاسة اللجنة الأولمبية الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 30 نوفمبر 2018, 10:58 مساء

فاز رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مُصطفى بيراف برئاسة اللجنة الأولمبية الأفريقية خلال الانتخابات التي أقيمت باليابان على هامش اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية.

وجاء فوز الجزائري بيراف بعد منافسة قوية مع  البوروندية، ليديا نسيكيرا، ليتفوق عليها في الجولة الثانية للانتخابات، حيث حصل مُصطفى بيراف على 34 صوتا، في حين أن مُنافسته حصدت 20 صوتا.

يذكر أن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، جمال الزروق، قال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أول أمس الأربعاء إن «ليبيا تقف وبقوة مع الجزائري مصطفى بيراف في انتخابات رئاسة اللجان الأولمبية الأفريقية».

الزروق يكشف لـ«بوابة الوسط» المرشح الذي تدعمه ليبيا في انتخابات «الأولمبية الأفريقية»

 ولفت الزروق إلى أنه في «تواصل مستمر مع  عدد من رؤساء اللجان الأولمبية، ومن بينها تونس من أجل التصويت مع بيراف».

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