رسميًا.. الكاف يسحب استضافة أمم أفريقيا من الكاميرون

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أحمد أحمد سحب استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان) 2019 من الكاميرون، معللاً ذلك بتأخر المضيف في إنجاز الاستعدادات اللازمة، وذلك في أعقاب اجتماع مطول للجنة التنفيذية للاتحاد عقد في أكرا، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال أحمد في مؤتمر صحفي: «اليوم اتخذنا قرار سحب استضافة (كان 2019) من الكاميرون»، مشيرًا إلى أن باب العروض سيفتح أمام الدول الراغبة بتنظيم البطولة المقررة بين يونيو ويوليو المقبلين، على أمل «تحديد بلد مضيف جديد في الفترة الممتدة حتى آخر العام».