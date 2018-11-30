«الفيفا» يفرض قيودًا على صفقات الانتقال بدءًا من 2020

الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»

ذكرت صحيفة بريطانية، الجمعة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ينوي فرض قيود على عدد اللاعبين الذين يحق لنادٍ واحد إعارتهم اعتبارًا من موسم 2020-2021 على أن يتم حسم الرقم النهائي في بداية العام المقبل.

وذكر تقرير مجموعة عمل شكلها «الفيفا»، وفق وكالة «رويترز» أن النظام المتبع حاليًا «يمنع في بعض الأحيان اللاعبين الشبان من التطور بشكل كامل»، مضيفًا أن ناديًا لم يسمّه أعار 146 لاعبًا في الفترة بين 2011 و2017.

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واستخدمت بعض الأندية الأوروبية نظام الإعارة للإبقاء على عدد كبير من المواهب الشابة الواعدة في سجلاتها، حيث تمنحهم الفرصة لخوض مباريات مع الفريق الأول في أندية خارجية وربما تبيعهم بعد ذلك مقابل ثمن أكبر.

وقالت صحيفة التايمز إن «الفيفا» صدّق بالفعل على هذه القيود التي قد تلزم الأندية باتباع النظام الجديد مع عدد يتراوح بين ستة وثمانية لاعبين شريطة ألا يتجاوز أي اتفاق بين ناديين إبرام صفقتين فقط في الموسم الواحد.

وذكر «الفيفا» في وقت سابق هذا العام أن لجنة تابعة له تضم مسؤولي الأندية وروابط الدوري واللاعبين والاتحادات الوطنية ساندت المقترحات لإصلاح نظام الانتقالات.