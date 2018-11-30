كوبا ليبرتادوريس: إياب النهائي على ملعب ريال مدريد في 9 ديسمبر

استقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» على اختيار ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية ومعقل ريال مدريد، لاستضافة إياب نهائي كأس «ليبرتادوريس» الذي سيجمع ريفر بليت أمام ضيفه بوكا جونيورز.

وذكرت وكالة « فرانس برس» الخميس، أن الاتحاد استقر على يوم 9 ديسمبر المقبل، لإقامة مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز.

وتقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة 4.30 بتوقيت الأرجنتين 9.30 بتوقيت ليبيا.

وتستضيف إسبانيا في هذا التوقيت، أحد الأعياد التاريخية لمدريد، وهو ما يزيد فرصة تسويق المباراة جيدا، لأنها ستستقبل سياحا من مختلف أنحاء العالم.

وأبلغ «كونميبول» اليوم رسميا حكومة إسبانيا برغبته في إقامة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بملعب سانتياجو برنابيو.



وكان من المقرر أن يجرى اللقاء في الأرجنتين، السبت الماضي، قبل أن يتم تأجيله بعد اعتداء مشجعي ريفر بليت على الحافلة التي كانت تقل لاعبي بوكا جونيورز إلى ملعب مونومنتال وأصيب بعض منهم.



كما أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، العقوبات الخاصة بأحداث الشغب التي قامت بها جماهير ريفر بليت الأرجنتيني، وأدت لتأجيل إياب الدور النهائي لكأس ليبرتادوريس، أمام بوكا جونيورز، يوم السبت الماضي.

وقال «كونميبول» في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي، إن ريفر بليت سيلعب مباراتين بدون حضور جماهيري في المسابقات التي ينظمها على أن يطبق ذلك في 2019، مع تغريمه 400 ألف دولار أمريكي.

كما حدد الاتحاد عددا معينا لممثلي ريفر بليت في المباراتين، موضحا أنه يحق للنادي الأرجنتيني الاستئناف خلال أسبوع من صدور القرار.

وكانت حافلة بوكا جونيورز، قد تعرضت للرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع، السبت الماضي، من قبل جماهير ريفر بليت، مما أدى لإصابة عدد من اللاعبين.

«كونميبول»: نهائي كوبا ليبرتادوريس يلعب خارج الأرجنتين

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب «لا بومبونيرا»، معقل بوكا جونيورز.