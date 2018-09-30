رونالدو يفضح دور «الميلان» في عملية انتقاله «لليوفي»

كريستيانو رونالدو بقميص يوفنتوس (أرشيفية: الإنترنت)

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أسباب اختياره اللعب ليوفنتوس بدلًا من ميلان ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، عقب رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

وأكد رونالدو في تصريحاته لصحيفة «ألموندو» الإسبانية، أن قرار الرحيل عن ريال مدريد جاء بعد نهاية موسم 2016/2017.

وأضافت الصحيفة «النجم البرتغالي كان عقد اجتماعًا، بعد انفجار أزمة الضرائب في منزله مع وكيل أعماله ومحاميه الخاص وانفجر في وجههما؛ لأنه غير مسؤول بشكل مباشر على الأخطاء الضريبية».

وطالب النجم البرتغالي أمام المحكمة بفهم ما وقع، لأنه لا يهتم سوى بلعب كرة القدم، ويملك مستشارين ومحامين مكلفين بتصريف الأمور الاقتصادية، وفقًا لـ«كووورة».

وانتظر النجم البرتغالي أن يقوم ريال مدريد بتجديد عقده ودفع مقدم مالي؛ لحل أزمة الضرائب كما فعل برشلونة مع ميسي، لكن إدارة فلورنتينو بيريز فضلت الابتعاد عن مشاكل نجمها مع الضرائب الإسبانية.

واشتكى النجم البرتغالي من اعتبار ريال مدريد لدي ستيفانو كأفضل لاعب في تاريخ الفريق، وجعله ثاني أفضل لاعب خلفه رغم فوزه بلقب الأفضل في العالم 5 مرات.

وحاول زيدان في الموسم الماضي دفع فلورنتينو بيريز لحل مشكلة رونالدو عبر إعطائه راتبًا يوازي ما يتقاضاه ميسي ونيمار، لكن لم يتلق أي رد فعل إيجابي.

وبحسب رونالدو فقد اختار يوفنتوس لعدة أسباب، وقال: «إنه فريق حاول التعاقد معي حين كنت لاعبًا في سبورتينغ لشبونة، كما أن الفريق ينافس بقوة للفوز بالألقاب المحلية والقارية، ولعب نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في السنوات الأربع الأخيرة».

و«تلقى النجم البرتغالي عرضًا جيدًا من ميلان مقابل 150 مليون يورو، لكنه رفضه؛ لأن الفريق كان بعيدًا على القمة الأوروبية وتراجع مستواه، كما أن عرض فريقه السابق مانشستر يونايتد كان ضعيفًا جدًا».

وكان عرض باريس سان جيرمان الفرنسي غريبًا جدًا؛ لأنه طالب بالتعاقد معه يوم 31 أغسطس في اليوم الأخير من فترة التعاقدات الصيفية خوفًا من ردة فعل رئيس ريال مدريد، والذي قد يخطف نجميه نيمار ومبابي.

