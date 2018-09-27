دوري أبطال أوروبا: «يويفا» يقرر مدة عقوبة رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 سبتمبر 2018, 05:26 مساء
نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : الإنترنت)

سيواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر المقبل في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد اكتفاء الاتحاد القاري للعبة بإيقافه مباراة واحدة، وفقا لـ«فرانس برس»، الخميس.

وطرد النجم المخضرم (33 عاما) المنتقل من ريال مدريد الإسباني في الشوط الأول من مواجهة مضيفه فالنسيا الإسباني الأسبوع الماضي بعد احتكاك مع الكولومبي خيسون موريو.

وكان رونالدو يواجه خطر مضاعفة العقوبة، لكنه سيغيب فقط عن مباراة يونغ بويز السويسري الأسبوع المقبل في الجولة الثانية.
 

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