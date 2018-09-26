الإحلال والتبديل عنوان المرحلة في دارنس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 09:16 مساء
قائد فريق دارنس، علي دخيل «يسار» (صفحة دارنس)

تعاقدت إدارة نادي دارنس مع ثلاثة لاعبين جدد لتعزيز الفريق الأول في الموسم الجديد، في مقدمتهم، اللاعب محمد خميس، قادما من التعاون، وحسام عبد المجيد من نادي خليج سرت، وبلال يوسف من نادي الصقور.

وأعلن مسؤولو نادي دارنس، تجديد التعاقد مع قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، علي دخيل، كما قام النادي بعقد أكثر من صفقة جديدة من أجل تدعيم صفوف الفريق للموسم الكروي الجديد، بداية منها التعاقد مع الظهير الأيسر إسلام الحجاري، ولاعب خط الوسط أحمد صالح.

وجدد مجلس إدارة نادي دارنس الثقة في المدرب محمد علي البرعصي، للاستمرار في قيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة.
 

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