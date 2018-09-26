بالفيديو.. أحمد بن علي يفاجئ إيطاليا بهدف عالمي والصحافة تصفه بـ«المذهل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 08:20 مساء
المحترف الليبي، محمد بن علي (صفحة نادي بسكارا بريتون)

سجل المحترف الليبي، الدولي، أحمد بن علي، هدفًا عالميًا، خلال مشاركته أساسيًا في المباراة التي جمعت فريقه كروتوني مع ناديه السابق بيسكارا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي للدرجة الثانية «السيرا بي».

وانتهت المباراة بفوز بيسكارا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي استضافها بيسكارا على ملعبه، وتقدم بيسكارا في الدقيقة الـ19 من الشوط الأول بهدف للاعب ليوناردو مانكوسو، ثم أحرز بن علي هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ49. وتمكن بيسكارا من إنهاء المباراة لصالحه وتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء.

وأصبح أحمد بن على، حديث الصحافة الإيطالية بعد الهدف العالمي الذي سجله في مرمى فريقه السابق بيسكارا .

وأشادت صحيفة «كورييري ديللو سبورت» الإيطالية بهدف بن علي في مرمى فريقه السابق بيسكارا، ووصفته الصحيفة «بالمذهل» والذي سجله من بعد منتصف الملعب بقليل. وأضافت أن مثل هذه الأهداف هي التي تعيد للجمهور شغف كرة القدم.

والأهم من ذلك، أن الصحيفة الإيطالية شبهت هدف بن علي بهدف أحد أمهر من لمس كرة القدم على الإطلاق وهو الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

الجدير بالذكر أن كروتوني خسر المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد أمام نادي بيسكارا.

| الليبي أحمد بن علي (26 سنة) لاعب وسط كروتوني سجل هدف سينمائي بالأمس في شباك فريقه السابق بيسكارا. #PescaraCrotone 2-1 pic.twitter.com/ze3nysjbTH

 

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