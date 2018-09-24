بالفيديو.. الوداد يتعادل مع الأهلي طرابلس في الدار البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 10:14 مساء

حقق فريق الأهلي طرابلس تعادلًا مثيرًا على ملعب محمد الخامس بالمغرب، أمام فريق الوداد البيضاوي، في ذهاب الدور الـ32 للبطولة العربية للأندية.

تقدم طقطق للأهلي في الدقيقة 23 قبل أن يمنح حكم المباراة ضربة جزاء للوداد، تعادل بها المحترف الليبيري وليام جبور في الدقيقة 35.

ورغم السيطرة النسبية للوداد في وسط الملعب معظم فترات اللقاء، إلا أن أهلي طرابلس انتصر بمنهجية واقعية من خلال تضييق المسافات بين خطوطه، ما حرم الوداد من الوصول لفرص تهديفية حقيقية، وفي المقابل، نفذ الأهلي استراتيجية الهجوم المرتد من خلال الثلاثي «مفتاح طقطق وسلتو و عامر التاورغي»، أحرز منها هدف، وأضاع طقطق هدفًا أكيدًا من انفراد الثلاثي بمرمى الوداد، إلا أنه فضل العمل الفردي وسدد برعونة غريبة بين كفي حارس الوداد، ليهدر فرصة الفوز لفريقه.

وعكست المباراة التطور  الكبير للتجهيز النفسي والتكتيكي لفريق الأهلي طرابلس، من قبل مدربه، إيهاب جلال، بعد أن أصبح أكثر جرأة ويملك ثقافة الضغط وإمكانية تحقيق الفوز على أرض المنافس وبين جماهيره.

وجاء تشكيل الأهلي طرابلس على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد نشنوش.
خط الدفاع : معاذ عبود وعلى معتوق ومحمد الترهوني ومحمد والو.

خط الوسط: بدر حسن وسالم عبلو وعبد الرحمن العمامي وعامر التاروغي.
خط الهجوم: مفتاح طقطق وأنيس السلتو.

مقاعد الاحتياط :
أحمد الفيتوري -صالح الطاهر - محمد الغنودي - أحمد كرواع -محمد جدور -محمد الشبلي - يحي الزليطني.


 

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