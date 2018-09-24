مودريتش يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

تُوِّج الكرواتي لوكا مودريتش، صانع ألعاب فريق ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الحفل الذي أقيم الإثنين بالعاصمة البريطانية لندن.

وقدم مودريتش الشكر لمنافسيه محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وأكد أنه واثق بأن لهما الفرصة للمنافسة على هذه الجائزة مستقبلاً، وشكر زملاءَه في ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، وشكر الجمهور الذي صوّت له.

وقال إن منتخب كرواتيا في مونديال 1992 الحاصل على البرونزية في المونديال كان ملهمًا له، وهذه الجائزة أكدت أنه بالعمل الدؤوب والجهد الكبير كل الأحلام من الممكن أن تتحقق.