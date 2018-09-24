كورتوا أفضل حارس في العالم

تُوِّج تيبوا كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، والمنتخب البلجيكي، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، لعام 2018، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الإثنين، في العاصمة البريطانية لندن.

وحصد كورتوا الجائزة، متفوقًا على منافسيه، هوجو لوريس، حارس توتنهام والمنتخب الفرنسي، وكاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي، والمنتخب الدنماركي.

وقال كورتوا بعد تسلم الجائزة: «فخور وسعيد بهذه الجائزة، وأشكر لمن صوت لي وكل زملائي في ريال مدريد والمنتخب البلجيكي، وعائلتي».



وكان كورتوا، الذي انتقل هذا الصيف من تشيلسي إلى ريال مدريد، قد قاد المنتخب البلجيكي لأفضل إنجاز في تاريخه بالحصول على المركز الثالث في مونديال روسيا.



يُذكر أن كورتوا، كان قد توج بجائزة القفاز الذهبي في مونديال روسيا..