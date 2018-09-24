بالفيديو.. محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف من «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 09:01 مساء
محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل هدف في حفل الفيفا 24 سبتمبر 2018 (الإنترنت)

فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل هدف لموسم  2017 - 2018 «بوشكاش» في الحفل الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم حاليًا بلندن، لتوزيع جوائز «زا بيست».

وقال محمد صلاح بعد الفوز بالجائزة: «سعيد وفخور جدًا بعد الفوز بالجائزة، أريد أن أشكر الذين صوتوا لي، وأتطلع لجائزة أخرى هذا المساء».

وتفوَّق هدف صلاح، الذي سجله مع فريقه ليفربول، في إيفرتون، على مقصية كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، وأهداف جاريث بيل (الريال أمام ليفربول)، ديينش تشيرشيف (روسيا أمام كرواتيا)، كريستودوبولوس (آيك أثينا أمام أولمبياكوس)، جيورجيان دي أراسكايتا (كرويزرو أمام أميركا)، ورايلي ماكجري (نيوكاسل جيتس أمام ملبورن سيتي)، ليونيل ميسي (الأرجنتين أمام نيجيريا)، بنجامين بافارد (فرنسا أمام الأرجنتين)، ريكاردو كواريزما (البرتغال أمام إيران).

 

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