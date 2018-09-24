قبل الانطلاق.. ما عليك معرفته عن حفل جوائز «الأفضل» عند «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 05:37 مساء
صورة تركيبية تضم من اليمين، محمد صلاح ولوكا مودرتش ورونالدو (بوابة الوسط)

في الوقت الذي لم يتبق سوى ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق حفل «الأفضل» الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لتوزيع الجوائز الفردية للعام 2018 في العاصمة البريطانية لندن، هناك الكثير ما يتوجّب معرفته عن الحفل، نستعرضه في السطور التالية، وفقًا لـ«كووورة»:

المكان والزمان
القاعة الملكية للاحتفالات في العاصمة البريطانية لندن، الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينيتش.

الضيوف
سيقوم الممثل العالمي إدريس ألبا بتقديم الحفل للمرة الثانية على التوالي، وسيشهد الحفل أيضا فقرات فنية أبرزها من المغنّي البريطاني الشهير نويل جالاجار.

عملية الترشيح
تم الإعلان عن 41 مرشحا لجوائز الأفضل المقدّمة لأفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب رجال وأفضل مدرب/مدربة سيدات، في الرابع والعشرين من تموز/يوليو الماضي، وتم اختصار القائمة على 3 مرشحين لكل جائزة في الثالث من الشهر الحالي.

وتم الإعلان في اليوم ذاته أيضا عن قائمة الأهداف المرشّحة لجائزة بوشكاش (أفضل هدف) من خلال لجنة خبراء، ليبدأ التصويت عبر موقع فيفا الإلكتروني لاختيار الفائز الذي سيخلف الفرنسي أوليفيه جيرو.

في العاشر من الشهر الحالي، تم الإعلان عن 55 لاعبا مرشحين للتشكيلة المثالية من قبل فيفا وفيفبرو.

أعضاء لجنة الخبراء الفنية:
جائزتا أفضل لاعب وأفضل مدرب: سامي الجابر، إيمانويل أمونيكي، تشا بوم كون، فابيو كابليو، ديديه دروغبا، كاكا، فرانك لامبارد، لوثر ماثايوس، أليساندرو نيستا، كارلوس ألبرتو، رونالدو، أندي روكسبورج، وينتون روفر.

جائزة أفضل هدف: بابلو إيمار، إيكر كاسياس، ميروسلاف كلوزه، أليكس سكوت، ألين بيليجرينو، دافيد تريزيجيه، ماركو فان باستن.

جائزة أفضل حارس مرمى: أليساندرو ألتوبيلي، فيتور بايا، جوردون بانكس، خورخي كامبوس، رينات داساييف، رينيه هيجيتا، بيتر شمايكل، مارك شفارتزر.

كيفية الاختيار
قامت لجنة فنية من الخبراء بترشيح 10 لاعبين و11 مدربا لجوائز الرجال، ورشحت لجنة أخرى 10 لاعبين و10 مدربين لجوائز لسيدات.

ينقسم التصويت على الجائزة إلى أربعة أقسام متساوية (25%)، القسم الأول عن طريق مدربي المنتخبات المعترف بها من قبل الاتحاد الدولي، والثاني عن طريق قادة المنتخبات، أما الثالث فيأتي عن طريق صحفيين مختصين.

فيما يشارك جمهور كرة القدم عامة في القسم الرابع عن طريق تصويت إلكتروني.

المرشحون
جائزة أفضل لاعب: كريستيانو رونالدو (البرتغال)، محمد صلاح (مصر)، لوكا مودريتش (كرواتيا).

جائزة أفضل لاعبة: أدا هيجربرج (النرويج)، دزينيفر مارروزان (ألمانيا) مارتا (البرازيل).

جائزة أفضل مدرب: زلاتكو داليتش (كرواتيا)، ديدييه ديشامب (فرنسا)، زين الدين زيدان (ريال مدريد).

أفضل مدرب/مدربة (سيدات): رينالد بيدروس (ليون)، أساكو تاكاكورا (اليابان)، سارينا ويجمان (هولندا).

أفضل حارس مرمى: تيبو كورتوا (بلجيكا)، هوجو لوريس (فرنسا)، كاسبر شمايكل (الدنمارك).

أفضل هدف (بوشكاش): جاريث بيل (ريال مدريد أمام ليفربول)، ديينش تشيرشيف (روسيا أمام كرواتيا)، لازاروس كريستودوبولوس (آيك أثينا أمام أولمبياكوس)، جيورجيان دي أراسكايتا (كرويزرو أمام أميركا)، رايلي ماكجري (نيوكاسل جيتس أمام ملبورن سيتي)، ليونيل ميسي (الأرجنتين أمام نيجيريا)، بنجامين بافارد (فرنسا أمام الأرجنتين)، ريكاردو كواريزما (البرتغال أمام إيران)، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد أمام يوفنتوس)، محمد صلاح (ليفربول أمام إيفرتون).
 

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