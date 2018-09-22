بالفيديو: «صلاح» يسجل مجددًا قبل حفل الأفضل في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 سبتمبر 2018, 06:46 مساء
النجم المصري محمد صلاح لليفربول (تويتر)

أحرز النجم المصري محمد صلاح هدفًا لفريقه ليفربول، اليوم السبت، في الأسبوع السادس من منافسات الدوري الإنجليزي «البريميرليغ»، أمام ساوثهامبتون، ليفوز (3/صفر).

وأنهى ليفربول الشوط الأول على ملعب آنفيلد متقدمًا في النتيجة بثلاثية نظيفة أحرزها ويسلي هوديت بالخطأ في مرماه وجويل ماتيب ومحمد صلاح، وهو الهدف الذي جاء معنويًا قبل ساعات من حفل جائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست»، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمقرر إقامته، بعد غدٍ الإثنين، في العاصمة البريطانية لندن.

وينافس صلاح مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وسجل صلاح هدفه الثالث في البريميرليغ هذا الموسم، بعد فترة صيام تهديفي لازمته في 3 مباريات متتالية في مواجهتي ليستر سيتي وتوتنهام بالدوري، وباريس الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

 

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