أجويرو يمدد عقده مع مانشستر سيتي لـ2021

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 05:00 مساء
سيرجيو أجويرو

أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، إن مهاجمه سيرجيو أجويرو مدد عقده مع النادي لمدة عام ليبقى في أستاد الاتحاد حتى 2021.

ومنذ انضمامه إلى سيتي قادمًا من أتليتيكو مدريد في 2011، ساهم المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عامًا في فوز النادي بثلاثة ألقاب في الدوري، وثلاثة في كأس رابطة المحترفين.

وأجويرو هو هداف سيتي على مر العصور برصيد 204 أهداف بينها هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد كوينز بارك رينجرز عام 2012 منح النادي لقبه الأول في الدوري في 44 عامًا.

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وقال أجويرو، الذي سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم، لموقع النادي على الإنترنت «أنا سعيد بهذا العام الإضافي»، متابعًا: «كنت أخطط للبقاء هنا لعشر سنوات. أنا هنا منذ سبعة أعوام وستصبح عشرة حين ينتهي العقد»، وفقًا وكالة «رويترز».

وكان أجويرو قال سابقًا إنه يرغب في إنهاء مسيرته في نادي طفولته إندبندينتي، لكنه أرجأ عودته للأرجنتين بتمديد عقده مع سيتي حتى يبلغ 33 عامًا.

وانضم المهاجم الأرجنتيني إلى «كيفن دي بروين» و«فرناندينيو وديفيد سيلفا» و«نيكولاس أوتامندي» و«إيدرسون»، الذين وقعوا جميعًا عقودًا جديدة مع سيتي في الأشهر الأخيرة.

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