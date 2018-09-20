صديق رونالدو يكشف حالته بعد «حمراء» فالينسيا

رونالدو يندب حظه بعد طرده أمام فالنسيا (أرشيفية: الإنترنت)

حرص الصحفي الإسباني المقرب من البرتغالي كريستيانو رونالدو، إيدو أجيري، على كشف ردّة فعل لاعب يوفنتوس، بعد الطرد الذي تلقاه خلال مواجهة فالنسيا، أمس الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

وقال أجيري، خلال تصريحات نقلها موقع «كالتشيو ميركاتو»: «لم أرَ رونالدو بهذا الشكل من قبل. لقد كان غاضبًا للغاية، وقال لي إنه يشعر بالعجز، لأنه أكبر ظلم تعرض له في حياته»، وفقًا لـ«موقع كووورة».

يذكر أن رونالدو نال البطاقة الحمراء في الدقيقة 29 من المباراة، حيث أظهرت الإعادة التلفزيونية احتكاك البرتغالي مع جيسون موريلو مدافع الخفافيش، وبدا مذهولًا حين أشهر الحكم الألماني فيليكس بيريش البطاقة.

وتُعد هذه البطاقة الحمراء هي الأولى في تاريخ مشاركة رونالدو ببطولة دوري الأبطال، وأصبح مُهددًا بالغياب عن الـ3 مباريات المقبلة، ومنها مواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد.

