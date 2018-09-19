أبوتريكة يوجه تحذيرًا شديد اللهجة لمحمد صلاح.. تعرف عليه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 05:07 مساء
مشهد سابق لابوتريكة ومحمد صلاح بقميص المنتخب المصري (أرشيفية: الإنترنت)

حذر نجم المنتخب المصري السابق، محمد أبوتريكة، محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، من الوقوع في هذا الفخ، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به في مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان، والتي انتهت بفوز «الليفر» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال أبوتريكة في تصريحاته لقناة «بي إن سبورتس»: «يجب على صلاح عدم التفكير في إحراز الأهداف خاصة أنه غير مطالب بذلك ولكن الأهم صناعة الأهداف».

وأضاف : «سبب تراجع مستوى محمد صلاح، هو تركيزه على الصعب في كل كرة وعدم تمريرها بسهولة، ويحاول أن يسجل من كل كرة ويصنع المستحيل منها وهو ما يصعب الأمور عليه ويجعله مشتتًا وتحت ضغوطات».

واختتم أبوتريكة رسالته لمحمد صلاح قائلًا: «حذاري أن تقع في فخ أن يصبح التألق عبئًا عليك داخل الملعب والتفكير في ردود أفعال الجماهير والمتابعين بعد كل مباراة».
 

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