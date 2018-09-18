«عين واحدة» تغتال باريس سان جرمان وتنصف ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 11:18 مساء

سجل البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفا في الوقت بدل الضائع، ليؤمن فوزا صعبا لفريقه ليفربول الإنجليزي على ضيفه القوي باريس سان جرمان الفرنسي بنتيجة 3-2، في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وبعد أن بدأ أصحاب الأرض اللقاء بمستوى مميز توج بهدفين نظيفين، سجل سان جرمان هدفا قرب نهاية كل شوط، ليتوتر اللقاء ويزداد إثارة في دقائقه الأخيرة، قبل أن يحسم فيرمينو الأمور لصالح «الريدز».

ولم يخيب دانيال ستوريدج ظن مديره الفني يورغن كلوب، الذي دفع به أساسيا لأول مرة منذ فترة طويلة، وسجل هدف ليفربول الأول بضربة رأس متقنة في الدقيقة 30.

وبعدها بـ6 دقائق، عزز ليفربول حصيلته التهديفية عن طريق لاعب وسطه جيمس ميلنر الذي سدد ركلة جزاء حصل عليها الفريق الأحمر، بعد تعرض لاعب وسطه جورجينيو فينالدوم لعرقلة داخل منطقة جزاء الضيوف.

لكن سان جرمان سرعان ما انتفض، وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 40 عبر مدافعه توماس مونييه الذي استغل كرة مرتدة من دفاع ليفربول داخل منطقة الجزاء، وسدد على يسار أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 83، أحرز كيليان مبابي نجم سان جرمان هدف التعادل القاتل، بعد جهد كبير من زميله النجم الآخر نيمار، ليظن الجميع أن المباراة في اتجاهها إلى التعادل 2-2.

إلا أن فيرمينو كان له رأي آخر، إذ سجل هدفا بمهارة شخصية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد مراوغة وتسديدة قوية سكنت شباك ألفونس أريولا حارس الضيوف، ليحتفل مع جماهير فريقه وهو يشير بأنه سجل بعين واحدة، في إشارة إلى إصابته في عينه اليسرى الأسبوع الماضي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.

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